G.Saray'ı bekleyen tehlike
Denayer ve Feghouli’yi takıma monte etmeye başlayan Tudor; Yasin, Sinan, Eren ve Selçuk’u da işin içine sokmak için uğraşıyor
Lige çok flaş bir başlangıç yaşan Galatasaray'ı çok kişinin gözardı ettiği bir tehlike bekliyor. Teknik direktör Igor Tudor 5 maçın 4'ünde aynı 11'le sahaya çıkarken, şu ana kadar sadece 12 futbolcudan katkı alabildi. Hırvat hoca eğer rotasyonu genişletmezse önümüzdeki haftalarda başı ağrıyabilir.
ÇOK BÜYÜK BİR UĞRAŞ VERİYOR
Tehlikenin farkında olan Tudor, sakatlıktan çıkan Feghouli ve fiziki sorunları olan Denayer'i yavaş yavaş takıma monte ediyor. Fakat genç hoca bu sayıyı artırmak için büyük bir uğraş da veriyor.
TARAFTAR TEPKİSİ BAŞ AĞRITIYOR
Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ü da işin içine sokmaya çalışan Igor Tudor, taraftar tepkileri nedeniyle sorun yaşıyor. Ayrıca Yasin'in formsuzluğu ve Eren'in istenen seviyede olmaması can sıkıyor.
SAKATLIK VE CEZA OLURSA KRİZ VAR
Tudor, kadroda olmasına rağmen Donk, Koray ve Tarık gibi isimlerden faydalanmayı düşünmüyor. Rotasyonun kısıtlı kalması durumunda sakatlık ve ceza halinde büyük sıkıntı yaşanacak..
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 08:44
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Doğru yoldayız
Toplam 1
Yorum
ismail inşallah doğru yoldayızdır fb ve başakşehir elden kaçtı rahat 6puan çıkardı göztepe maçını hiç ama hiç hatırlamak istemiyoruz bu doğru yolmu
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Türkiye’nin geleceği onlar
Toplam 1
Yorum
ismail trabzonu yakında takip et hocam futbol işinde dünyada brezilya neyse türkiyedede trabzonspor aynı şeyi ifade ediyor hocam
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Kucka düşüşte
Toplam 1
Yorum
ismail aynen yerinde olur
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