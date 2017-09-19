G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.
Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:35
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solbeuheheh aatıf dirar dan daha iyi.sol bek mi alınacakmış?resmen dalga geçiliyor.devre arası zahmet etmeyin .hatta hiç zahmet etmeyin.idare ederiz(!)
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