G.Saray, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda pas, top kapma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.