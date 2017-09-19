Gomis'in sırrı ortaya çıktı
ÜCRETİNİ KARŞILIYOR
Pieter Jacobs da Bafetimbi Gomis ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. Marsilya'da da Gomis ile beraber çalışan Jacobs'un tüm masraf ve ücretlerini Fransız golcü kendisi karşılıyor. Ve beslenmesinden tutun da, özel antrenmanları, yaşam biçimine kadar ondan habersiz adım atmıyor.
ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
Uzun süredir ailesi Fransa'da olan Gomis'in 2 çocuğu ve eşi bu hafta İstanbul'a geldi. Gomis'i asıl mutlu eden sürpriz ise ailesinin de kendisiyle birlikte İstanbul'da yaşama kararı alması. Fransız golcünün ailesi için yeni bir ev arayışlarına hemen başladığı belirtiliyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:43
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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