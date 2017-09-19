 Gomis'in sırrı ortaya çıktı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    'in sırrı ortaya çıktı

    Gomis'in sırrı ortaya çıktı
    Ligde ilk 5 haftada 7 gol kaydeden Bafetimbi özveri ve çalışkanlığının karşılığını alırken, perde arkasında bu başarıda pay sahibi olan bir isim daha çıktı. Bireysel performans koçu ve fizyoterapisti Pieter Jacobs... Spor uzmanı Jacobs, her antrenman sonrasında en az 15-20 dakika şut çalışması yapan Gomis'in her adımında yanında yer alıyor.

    ÜCRETİNİ KARŞILIYOR
    Pieter Jacobs da Bafetimbi Gomis ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. Marsilya'da da Gomis ile beraber çalışan Jacobs'un tüm masraf ve ücretlerini Fransız golcü kendisi karşılıyor. Ve beslenmesinden tutun da, özel antrenmanları, yaşam biçimine kadar ondan habersiz adım atmıyor.

    ÇOCUKLARINA KAVUŞTU
    Uzun süredir ailesi Fransa'da olan Gomis'in 2 çocuğu ve eşi bu hafta İstanbul'a geldi. Gomis'i asıl mutlu eden sürpriz ise ailesinin de kendisiyle birlikte İstanbul'da yaşama kararı alması. Fransız golcünün ailesi için yeni bir ev arayışlarına hemen başladığı belirtiliyor.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:43
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