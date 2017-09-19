Belhanda patlama yapacak
Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, beklenen performansın altında kalan Younes Belhanda'nın, Feghouli'nin 11'e monte edilmesiyle birlikte patlama yapacağını düşünüyor.
MENAJERİ, YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ
HaberTürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın Belhanda planı ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Faslı yıldız için, menajeri Makram Naceur'un Galatasaray Yönetimi'ne önemli bir söz verdiği öğrenildi. Naceur'un, "Siz Belhanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatın, birkaç maç iyi performans sergilemesi halinde aldığınızın en az iki katına onu Katar kulüplerine satarım" dediği belirlendi.
15-20 MİLYON EURO
Başkan Dursun Özbek'in, "Yaptığımız transferler bize para kazandıracak" açıklamasının altında yatan nedenlerden biri de bu söz. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuya proje gözüyle bakıyor. Belhanda için ilerleyen dönemde Çin ve Katar'dan gelmesi muhtemel tüm teklifler masaya yatırılacak ve kulüp kasasına 15-20 milyon Euro civarında para girmesi hedefleniyor.
DAHA FAZLASI BEKLENİYOR
Belhanda, Galatasaray formasıyla ligin ilk 5 haftasında 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran topları çok tehlikeli kullanan Faslı futbolcu, bu performansına karşılık henüz taraftarla beklediği iletişimi kurabilmiş değil. Sneiijder'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünülüyor.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:45
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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