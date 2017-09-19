 Belhanda patlama yapacak – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    patlama yapacak

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> patlama yapacak

    Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, beklenen performansın altında kalan Younes 'nın, 'nin 11'e monte edilmesiyle birlikte patlama yapacağını düşünüyor.

    Yöneticilerle yaptığı değerlendirmede 'nin düzenli oynamaya başladığında teknik kapasitesi yüksek 'nın da katkısının daha da artacağını belirten Tudor'un, "Sahada futbolcular birbirini ne kadar iyi anlarsa, o kadar başarılı olur. 'nin katılması ve 'yla uyum sağlaması, ikisinin de performansını etkileyecektir. Belhanda çok yetenekli. Sadece biraz zamana ihtiyacı var" dediği öğrenildi.

    MENAJERİ, YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

    HaberTürk'ün haberine göre; Galatasaray'ın Belhanda planı ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılılar'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Faslı yıldız için, menajeri Makram Naceur'un Galatasaray Yönetimi'ne önemli bir söz verdiği öğrenildi. Naceur'un, "Siz Belhanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynatın, birkaç maç iyi performans sergilemesi halinde aldığınızın en az iki katına onu Katar kulüplerine satarım" dediği belirlendi.

    15-20 MİLYON EURO

    Başkan Dursun Özbek'in, "Yaptığımız transferler bize para kazandıracak" açıklamasının altında yatan nedenlerden biri de bu söz. Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuya proje gözüyle bakıyor. Belhanda için ilerleyen dönemde Çin ve Katar'dan gelmesi muhtemel tüm teklifler masaya yatırılacak ve kulüp kasasına 15-20 milyon Euro civarında para girmesi hedefleniyor.

    DAHA FAZLASI BEKLENİYOR

    Belhanda, Galatasaray formasıyla ligin ilk 5 haftasında 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Özellikle duran topları çok tehlikeli kullanan Faslı futbolcu, bu performansına karşılık henüz taraftarla beklediği iletişimi kurabilmiş değil. Sneiijder'in 10 numaralı formasını sırtına geçiren Belhanda'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği düşünülüyor.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:45
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