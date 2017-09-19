 Belhanda niye 11'de? – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
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    niye 11'de?

    Belhanda niye 11'de?
    G.Saray taraftarı 'yı Sneijder'le karşılaştırıyor ve eleştiriyor. İgor Tudor ise Faslı'dan çok memnun. Sneijder ile karşılaştırıldığında 5 maçta 1 gol ve 2 asist ile 1.8 şut ve adam geçmesi çok düşük. Ancak Belhanda'yı asıl öne çıkaran özellikler ise maç başına yaptığı 1.8 top çalma, 1.2 top kesme...
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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