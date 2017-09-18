Tudor, Terim’le yarışıyor!
Tudor, Türk Telekom Stadı'nda 5 maçlık seri yakaladı
Galatasaray, sahasında oynadığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Önceki son 5 maçlık seri, Fatih Terim ile şampiyonluğun geldiği 2014-15 sezonun son 5 haftasında alınmıştı. O sezondan sonra Prandelli ile 10, Terim ve Riekerink ile 9, Hamzaoğlu ile 8 puan toplanmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Karabük maçını da kazanırsa Tudor, Terim'in 5 maçlık son serisini geride bırakacak. Bu arada Tudor döneminde Galatasaray 21. maçta 12. galibiyetini alırken 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. 40 gol atıldı. 26 gol yedi. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki son 9 maçının 8'ini kazanmayı başardı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:19
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 29
Yorum
fbcan ali koç bir taraftarın dilinden anlayabilecek kişidir. Umarım seçilir ve bu bitik sistem ortadan kalkar.
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Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Toplam 2
Yorum
aslan büyük oyuncu olmak kolay birşey degil hem kaliteli hem efendi biri keşke her sene böyle büyük oyuncular gelse hem gözümüzün hem gönlümüzün
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 3
Yorum
labuser madem büyük yetenek Roma almış zaten bize niye versin
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