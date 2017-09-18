Tudor, Terim’le yarışıyor!

Galatasaray, sahasında oynadığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Önceki son 5 maçlık seri, Fatih Terim ile şampiyonluğun geldiği 2014-15 sezonun son 5 haftasında alınmıştı. O sezondan sonra Prandelli ile 10, Terim ve Riekerink ile 9, Hamzaoğlu ile 8 puan toplanmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Karabük maçını da kazanırsa Tudor, Terim'in 5 maçlık son serisini geride bırakacak. Bu arada Tudor döneminde Galatasaray 21. maçta 12. galibiyetini alırken 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. 40 gol atıldı. 26 gol yedi. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki son 9 maçının 8'ini kazanmayı başardı.