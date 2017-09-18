 Terim’le yarışıyor – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Terim’le yarışıyor

    Terim’le yarışıyor

    Tudor, Türk Telekom Stadı'nda 5 maçlık seri yakaladı

    Galatasaray, sahasında oynadığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Önceki son 5 maçlık seri, Fatih Terim ile şampiyonluğun geldiği 2014-15 sezonun son 5 haftasında alınmıştı. O sezondan sonra Prandelli ile 10, Terim ve Riekerink ile 9, Hamzaoğlu ile 8 puan toplanmıştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Karabük maçını da kazanırsa Tudor, Terim'in 5 maçlık son serisini geride bırakacak. Bu arada Tudor döneminde Galatasaray 21. maçta 12. galibiyetini alırken 3 beraberlik ve 6 da yenilgi yaşadı. 40 gol atıldı. 26 gol yedi. Sarı-kırmızılılar ayrıca ligdeki son 9 maçının 8'ini kazanmayı başardı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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