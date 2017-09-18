Tahtın tek varisi

Galatasaray'ın Swansea City'den transferi Bafetimbi Gomis coştukça coşuyor. Ligde maç seçmeyen Fransız yıldız, ilk 5 maçta attığı 7 golle gol krallığında zirvede oturuyor. Hem golleriyle, hem de gol sevinciyle taraftarlarını mest eden Gomis, bu başarılı performansıyla Galatasaray tarihinin en iyi başlangıçlarından birisine imza attı

GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Takım maç sonrası izin yaparken antrenman yapmaya devam eden Bafetimbi Gomis'in en büyük hedefi Fransa Milli Takımı formasını yeniden giymek. Fransa Milli Takımı'nın forvetlerinden Olivier Giroud, bu sezon oynadığı 6 maçta sadece 1 gol attı ve oldukça kötü bir performans ortaya koydu. GOMİS'İN attığı goller sonrası Marsilya taraftarını "Geri dönsün" kampanyası başlattılar. 5 haftada Marsilya 7 golde kalırken Gomis'in tek başına 7 gol atması ve 15 milyon euro'luk yeni transferleri Mitroglou'nun daha bir maç oynamadan sakatlanması ve hiç forma giymemesi tepkileri artırdı.

MARSİLYA'DA 'DÖNSÜN' KAMPANYASI

Gomis golleri sıraladıkça Marsilya taraftarlarının cinleri tepesine çıkıyor! Fransa'da kalmak için her yolu deneyen, G.Saray'a defalarca "Önce Marsilya" diyerek rest çeken Fransız yıldız "ağlaya ağlaya" parçalıyı giymişti. Şimdi ise ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu sahada ortaya koyuyor.

SANCAKLIYA RAKİP OLDU

1994-1995 sezonunda Saffet Sancaklı, ligin ilk 5 haftasında da fileleri havalandırmayı başarmış, Gomis gibi rakip kaleye 7 gol göndermişti. Gomis, Sancaklı ile birlikte en iyi forvet başlangıçlarından birisine ortak oldu. Gomis'in sıradaki hedefi ise ligin ilk 7 haftasında her maçta gol atmayı başaran Saffet Sancaklı'nın rekorunu kırmak.

BEŞiKTAŞ'LA AYNI SAYIDA

Kasımpaşa ağlarına 2 gol daha bırakarak gol sayısını 7'ye yükselten Bafe Gomis, son şampiyon Beşiktaş'ın ilk 4 haftada attığı gol sayısına tek başına ulaştı. Kayseri ile Sivasspor maçlarında da birer asist yapan Fransız oyuncu geride kalan 5 maçta her 49.3 dakikada bir gole katkı yaptı.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Yıldız futbolcu, Kasımpaşa karşılaşmasında attığı goller ile kendi kariyer rekorunu da kırdı. 2015-2016 sezonunda Swansea forması giyerken ligin 4 haftasında 4 gol atmış ve en iyi performansına ulaşmıştı. İngiltere'de 4'te 4 yaparak parlayan Gomis, Türkiye'de bu rekoru yeniledi ve sarı-kırmızılı forma ile ilk 5 haftanın 5'inde gol atmayı başardı.

DROGBA'YI ŞİMDİDEN GEÇTİ

Gomis'in parlak başlangıcı, karakteri, sevimli halleri, Galatasaray taraftarlarının en favori forvetlerinden birisi olan Didier Drogba'nın bile unutulmasına yol açtı. Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda toplamda 6 gol atabilmişti. Gomis'in ise şimdiden 7 gole ulaşması taraftarları mest etti. Adına besteler, tezahüratlar yazılmaya başladı.

KULÜP KASASINI DOLDURDU

TFF, Süper Lig'deki maçlarda galip gelen takıma bir milyon 300 bin lira, berabere kalanlara ise 650 bin lira para ödülü veriyor. Ligin ilk 5 haftasında attığı 7 gol ve yaptığı 2 asistle Galatasaray'ın attığı 13 golün 9'unda imzası olan Bafetimbi Gomis, toplanan 13 puan karşılığında kulübün kasasına giren 5 milyon 850 bin TL'ye de direkt katkı yapmış oldu.

Savaş ÇORLU