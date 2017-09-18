Süper Lig'e sarı-kırmızı damgası
Süper Lig'in ilk 5 haftasında sarı-kırmızılı takımlar performanslarıyla dikkat çekti. Galatasaray topladığı 13 puanla zirvede yer alırken, Göztepe 3. sırada, Kayserispor da 4. sırada yer aldı.
İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koydu. Lige Fenerbahçe beraberliğiyle başlayan, ardından da Kayserispor'a deplasmanda kaybeden Göztepe, sırasıyla Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 10 puana ulaştı ve averajla 3. sırada kendisine yer buldu.
Kayserispor da istim üstünde
Lige Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ardından çıktığı 4 karşılaşmada topladığı 10 puanla üst sıralara tırmanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, 2. haftada sahasında Göztepe'yi yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftada Osmanlıspor'la taraftarı önünde 2-2 berabere kalan Kayserispor, ardından deplasmanda Sivasspor'u 2-0, son maçta da sahasında Antalyaspor'u yine 2-0'la mağlup etmeyi başardı. Ligde 10 puanı bulunan Kayserispor, kendisiyle aynı puana sahip olan Başakşehir ve Akhisar Belediyespor'un averajla önünde yer aldı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:30
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Isırmaya hazır!
Toplam 4
Yorum
kartalpençesi Haftaya görüşürüz.
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 4
Yorum
aslan adamlar 600 bine alır bizimkiler gider 5 milyon verir önemli olan 600 bine sen alabiliyormusun sen bulup cıkarabiliyormusun el buluyor bak
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Göztepe’den ‘üç’lük tarife
Toplam 3
Yorum
Gslı İzmirin dağlarında çiçekler açıyor...
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