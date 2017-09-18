 Süper Lig'e sarı-kırmızı damgası – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Süper Lig'e sarı-kırmızı damgası

    Süper Lig'e sarı-kırmızı damgası

    Süper Lig'in ilk 5 haftasında sarı-kırmızılı takımlar performanslarıyla dikkat çekti. topladığı 13 puanla zirvede yer alırken, 3. sırada, da 4. sırada yer aldı.

    TFF Süper Lig'in ilk 5 haftasında sarı-kırmızılı takımlar ligde aldığı sonuçlarla üst sıralarda yer buldu. , geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puan topladı ve zirvede kendisine yer buldu. Galatasaray'ı takip eden son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, 2. sırada yer alırken, siyah-beyazlıları takip eden ekipler, ve oldu.



    İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi Göztepe, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de iyi bir performans ortaya koydu. Lige beraberliğiyle başlayan, ardından da Kayserispor'a deplasmanda kaybeden Göztepe, sırasıyla , Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 10 puana ulaştı ve averajla 3. sırada kendisine yer buldu.




    Kayserispor da istim üstünde
    Lige Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ardından çıktığı 4 karşılaşmada topladığı 10 puanla üst sıralara tırmanmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, 2. haftada sahasında Göztepe'yi yendi ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftada Osmanlıspor'la taraftarı önünde 2-2 berabere kalan Kayserispor, ardından deplasmanda Sivasspor'u 2-0, son maçta da sahasında Antalyaspor'u yine 2-0'la mağlup etmeyi başardı. Ligde 10 puanı bulunan Kayserispor, kendisiyle aynı puana sahip olan Başakşehir ve Akhisar Belediyespor'un averajla önünde yer aldı.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:30
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