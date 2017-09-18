 Muslera'nın uğuru! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Muslera'nın uğuru!

    Muslera'nın uğuru!

    , Kosovalı şarkıcı Asya Gashi'nin söylediği Muchas Gracias(Riya) şarkısını 'Bana uğurlu geliyor' diyerek statta çaldırdı.

    Uruguaylı kaleci hem maçı gol yemeden tamamladı hem de Galatasaray maçı kazandı.

    Muslera Fenerbahçe'nin sorulması üzerine, ''Fenerbahçe stadını seviyorum. Orada oynamayıi, o seyirciye karşı oynamayı seviyorum. Orada kupa aldık ama artık orada kazanmamızın zamanı geldiğini de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:51
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