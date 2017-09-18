Muslera'nın uğuru!
Fernando Muslera, Kosovalı şarkıcı Asya Gashi'nin söylediği Muchas Gracias(Riya) şarkısını 'Bana uğurlu geliyor' diyerek statta çaldırdı.
Uruguaylı kaleci hem maçı gol yemeden tamamladı hem de Galatasaray maçı kazandı.
Muslera Fenerbahçe'nin sorulması üzerine, ''Fenerbahçe stadını seviyorum. Orada oynamayıi, o seyirciye karşı oynamayı seviyorum. Orada kupa aldık ama artık orada kazanmamızın zamanı geldiğini de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 29
Yorum
fbcan ali koç bir taraftarın dilinden anlayabilecek kişidir. Umarım seçilir ve bu bitik sistem ortadan kalkar.
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Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Toplam 2
Yorum
aslan büyük oyuncu olmak kolay birşey degil hem kaliteli hem efendi biri keşke her sene böyle büyük oyuncular gelse hem gözümüzün hem gönlümüzün
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 3
Yorum
labuser madem büyük yetenek Roma almış zaten bize niye versin
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