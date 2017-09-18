Muslera'nın uğuru!

Uruguaylı kaleci hem maçı gol yemeden tamamladı hem de Galatasaray maçı kazandı.

Muslera Fenerbahçe'nin sorulması üzerine, ''Fenerbahçe stadını seviyorum. Orada oynamayıi, o seyirciye karşı oynamayı seviyorum. Orada kupa aldık ama artık orada kazanmamızın zamanı geldiğini de düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.