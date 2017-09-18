G.Saray'ın 'Yeni Drogba'sı ya sakatlanırsa?

Sezon öncesinde görevden alınacağı konuşulan ve taraftarın da zaman zaman protestolarda bulunduğu Tudor, Galatasaray'ı ayağa kaldırdı.



Avrupa'dan elendikten sonra takımın iyi yolda olduğunu, çıkan 'Yerine Lucescu geliyor' haberlerine 'Ben görevimin başındayım ve işimi yapıyorum' şeklinde yanıt veren Hırvat teknik adam, şu anda taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamış durumda.

EN BÜYÜK KATKI GOMIS'TEN!

Şu anda Galatasaray'ın Süper Lig'in zirvesinde yer almasının ardında tabii ki Tudor kadar, Betafomi Gomis'in de büyük bir katkısının olduğunu kimse inkar edemez.



Gösterdiği performans göz önüne alındığında Swansea City'den transfer edildiğinde alacağı ücret tartışma konusu olan Senegalli oyuncunun Galatasaray'ın 'Yeni Drogba'sı olduğunu söyleyebiliriz.

OYUN TARZI BENZİYOR

Rakip takım defansını yıpratıcı özelliği olan, ikili mücadeleyi seven ve müthiş gol vuruşlarıyla Drogba'yı andıran Gomis şimdiden Fildişi Sahilili oyuncuyu unutturmuş durumda.



GALATASARAY'IN B PLANI VAR MI?

Attığı goller ve yaptığı asistlerle skora katkı sağlayan, her maç rakip takım savunmasını yıpratarak ileri çıkmasını önleyen ve oyun stratejisi ona göre şekillenen Gomis'in sakatlanması durumunda Galatasaray'ın nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağı ise merak konusu.