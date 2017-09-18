 G.Saray'da gözler derbide – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    G.Saray'da gözler derbide

    G.Saray'da gözler derbide

    Galatasaray, ligin 9. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisine şimdiden hazırlanıyor.

    Ligde fırtına estiren G.Saray 5 haftada 13 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yeni hedef derbiye 3'te 3 yaparak girmek.

    FUTBOLCULARLA ÖZEL GÖRÜŞME
    Aslan ilk olarak bu hafta Bursaspoor deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Igor Tudor takımla yaptığı özel toplantıda Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gelmeleri halinde, ezeli rakibi karşısında daha güçlü olacaklarını söyledi. Takımın performansından memnun olan Hırvat hoca, 3 haftayı kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirtti.

    ÖZBEK'TEN DERBİ PRİMİ
    Dursun Özbek yönetimi Fenerbahçe derbisine özel prim uygulaması getirerek takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Derbiye kadar takımla birlikte hareket etmeyi planlayan yönetim birlik beraberlik ruhunu üst seviyeye çıkartma düşüncesinde.

    Galatasaray'ı derbiye kadar bekleyen 3 maçı şöyle;

    Bursapsor (D)

    Karabükspor

    Konyaspor (D)

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:52
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