G.Saray'da gözler derbide
Galatasaray, ligin 9. haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe derbisine şimdiden hazırlanıyor.
Ligde fırtına estiren G.Saray 5 haftada 13 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yeni hedef derbiye 3'te 3 yaparak girmek.
FUTBOLCULARLA ÖZEL GÖRÜŞME
Aslan ilk olarak bu hafta Bursaspoor deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Igor Tudor takımla yaptığı özel toplantıda Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gelmeleri halinde, ezeli rakibi karşısında daha güçlü olacaklarını söyledi. Takımın performansından memnun olan Hırvat hoca, 3 haftayı kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirtti.
ÖZBEK'TEN DERBİ PRİMİ
Dursun Özbek yönetimi Fenerbahçe derbisine özel prim uygulaması getirerek takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Derbiye kadar takımla birlikte hareket etmeyi planlayan yönetim birlik beraberlik ruhunu üst seviyeye çıkartma düşüncesinde.
Galatasaray'ı derbiye kadar bekleyen 3 maçı şöyle;
Bursapsor (D)
Karabükspor
Konyaspor (D)
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:52
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Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Toplam 3
Yorum
CELAL IKI SENE DAHA IZLERIZ SONRA YABANCI SINIR GELIR TEKRAR PEKTEMEK SABRI SELCUK SAHIN ZEKI YAVRU LARI 5 MIL EUR YA IZLERIZ TADINI CIKARIN BU
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Yusuf direğe takıldı!
Toplam 2
Yorum
tavsiye yusufa tavsiye : emreye faul yaptigin o ikili mücadeledeki özgüveni tüm maça yaymalısın. evet saygilisin ama nu sert oynamak futbolun geregi
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Gomis'i parlatan isim: Pieter Jacobs
Toplam 1
Yorum
CELAL IS AHLAKI EN UST DUZEYDE SIMDI BU ADAM FRANSIZ DIYE OYNAMASINMI NEDIR BU SINIRLAMA HEVESI ZEKI CEVIK AHLAKLI DAHA NE OLSUN
G.Saray'da gözler derbide haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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