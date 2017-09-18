G.Saray'da gözler derbide

Ligde fırtına estiren G.Saray 5 haftada 13 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda yeni hedef derbiye 3'te 3 yaparak girmek.

FUTBOLCULARLA ÖZEL GÖRÜŞME

Aslan ilk olarak bu hafta Bursaspoor deplasmanına çıkacak. Teknik Direktör Igor Tudor takımla yaptığı özel toplantıda Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gelmeleri halinde, ezeli rakibi karşısında daha güçlü olacaklarını söyledi. Takımın performansından memnun olan Hırvat hoca, 3 haftayı kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirtti.



ÖZBEK'TEN DERBİ PRİMİ

Dursun Özbek yönetimi Fenerbahçe derbisine özel prim uygulaması getirerek takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışacak. Derbiye kadar takımla birlikte hareket etmeyi planlayan yönetim birlik beraberlik ruhunu üst seviyeye çıkartma düşüncesinde.

Galatasaray'ı derbiye kadar bekleyen 3 maçı şöyle;

Bursapsor (D)

Karabükspor

Konyaspor (D)