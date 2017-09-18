 G.Saray'a genç yetenek – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    G.Saray'a genç yetenek

    G.Saray'a genç yetenek

    Galatasaray, Roma'nın 600 bin euro bonservis bedeliyle Bröndby'den kadrosuna kattığı Rezan Çorlu'yu yakın markaja aldı.

    Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlemeye alınan Rezan Çorlu, G.Saray'ın yeni Emre Mor'u olacağı iddia edildi. Emre Mor gibi Danimarka doğumlu olan Rezan, on numara pozisyonunda oynuyor. Roma, 20 yaşında olan genç yeteneği 600 bin euro bonservis bedeliyle bu sezon altyapı takımına transfer etti. Danimarka'nın Bröndby takımında yetişen Rezan Çorlu Danimarka U20 Milli Takımında forma giyiyor.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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