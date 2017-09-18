G.Saray'a genç yetenek

Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlemeye alınan Rezan Çorlu, G.Saray'ın yeni Emre Mor'u olacağı iddia edildi. Emre Mor gibi Danimarka doğumlu olan Rezan, on numara pozisyonunda oynuyor. Roma, 20 yaşında olan genç yeteneği 600 bin euro bonservis bedeliyle bu sezon altyapı takımına transfer etti. Danimarka'nın Bröndby takımında yetişen Rezan Çorlu Danimarka U20 Milli Takımında forma giyiyor.