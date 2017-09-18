G.Saray'a genç yetenek
Galatasaray, Roma'nın 600 bin euro bonservis bedeliyle Bröndby'den kadrosuna kattığı Rezan Çorlu'yu yakın markaja aldı.
Galatasaray'ın scout ekibi tarafından izlemeye alınan Rezan Çorlu, G.Saray'ın yeni Emre Mor'u olacağı iddia edildi. Emre Mor gibi Danimarka doğumlu olan Rezan, on numara pozisyonunda oynuyor. Roma, 20 yaşında olan genç yeteneği 600 bin euro bonservis bedeliyle bu sezon altyapı takımına transfer etti. Danimarka'nın Bröndby takımında yetişen Rezan Çorlu Danimarka U20 Milli Takımında forma giyiyor.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
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Yeni başlangıç
Toplam 11
Yorum
EYYYÖNETİM VOLKAN DEMİREL ÇOK ÜZGÜN DURUYOR..FENERBAHÇE ASLA VDEMİREL DEĞİLDİR..DEVRE ARASI GÖNDERİLSİN.
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Beşiktaş'tan dev adım
Toplam 3
Yorum
maraz 20 NECİP UYSAL 08 R. BABEL 07 TÖRE ?
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 16
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40 yaş Volkan Demirel Kendine kulüp bulsun..
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