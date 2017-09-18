 Gomis'ten öğrencilere başarı dileği – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Gomis'ten öğrencilere başarı dileği

    Gomis'ten öğrencilere başarı dileği

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarı diledi.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray'ın elçisi olarak, yeni öğretim yılının başında, tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:10
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