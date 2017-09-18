Gomis'ten öğrencilere başarı dileği
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilere başarı diledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarı-kırmızılı oyuncu, "Galatasaray'ın elçisi olarak, yeni öğretim yılının başında, tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:10
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Yorum
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