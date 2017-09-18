Gomis'in görünmeyen yüzü

Tartışmasız ilk 5 hafta sonunda ligi domine eden oyuncu Bafetimbi Gomis... Fransız oyuncu Süper Lig'de 5 maçta toplam 7 gol bulurken iki kez de asistleri ile takımına katkıda bulundu. Sahadaki performansı Gomis'i herkesin gözünde daha da değerli kılarken saha dışındaki gelişmeler Gomis'in yönetim ve teknik heyetin gözünde değerini daha da artırdı...



Takımını sırtlayan Gomis'in bu performansının altında ise çalışmak var! Vatan'da yer alan haberde işte Bafetimbi Gomis'in öne çıkan farkları!

1- KAPRiSi YOK!

Sarı-kırmızılı kulübün en büyük yatırımı olarak transfer edilen oyuncu bir gün olsun kapris yapmadı. Futbola yeni başlamış genç bir oyuncu gibi hırsla çalışan Bafetimbi Gomis, 'yıldız' tanımının sadece kapris ve sorun olmadığını herkese gösterdi.



2- ÖZEL ANTRENÖR TUTTU

Geldiği güne göre Gomis o kadar çok çalıştı ki, vücudundaki yağ oranını düşürdü. Özel antrenörü ile sürekli idman yapan Gomis, her zaman hazır durumda.

3- SALONDAN ÇIKMIYOR

Fransız oyuncu transferi sonrasında ev seçerken iki şartı vardı... İlki tesislere yakın olacak ikincisi de evin içinde spor salonu olacak... Bu sebep zaman geçtikçe anlaşıldı... Gomis her sabah ya bir arkadaşı ile tesislere gelip spor salonunda çalışıyor ya da kendi evinin salonunda idman yapıyor.



4- SÜREKLİ FLORYA'DA

Günün büyük bölümünü Florya'da geçiriyor Gomis... Antrenman sonrasında orta, gol çalışan oyuncu zaman zaman da kalecilerle şut çalışması gerçekleştiriyor.



5- HERKESLE ARASI İYİ

Florya'da görevlilerden antrenörlere, alt yapı oyuncularından takım arkadaşlarına kadar Gomis'in arasının kötü olduğu biri yok. Alt yapı oyuncuları ile de sık sık zaman geçiren ve tecrübelerini paylaşan Gomis'in bunu da 'rol' gereği yapmaması daha da sevilmesine neden oluyor.



6- TUDOR'LA DERTLEŞİYOR

Igor Tudor ile Gomis'in arasından su sızmıyor. Sık sık fikir alış verişinde bulunan ikili ayrıca zaman zaman da hücum planları hakkında sohbet ediyor.