Gomis'i parlatan isim: Pieter Jacobs

Galatasaray formasıyla 5 haftada 7 gole ulaşan Gomis'in bu başarı grafiğindeki yükselişin sırrı Pieter Jacobs olduğu ortaya çıktı.



İşte başarının perde arkasında bireysel perfomans koçu ve fizyoterapisti Pieter Jacobs.

PEKİ PIETER JACOBS KİMDİR?

Pieter Jacobs Bafetimbi Gomis ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. Marsilya'da da Gomis'in koçu olan Jacobs'un tüm masraf ve ücretlerini Fransız golcü tarafından karşılanıyor. Jacobs, Gomis'in beslenmesinden yaşam biçimine kadar her şeyini planlıyor. Gomis'in performansını etkleyen bir diğer durum ise ailesinin de İstanbul'a gelmesi oldu.