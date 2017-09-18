Gomis'i parlatan isim: Pieter Jacobs
Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis'in performansının sırrı ortaya çıktı.
Galatasaray formasıyla 5 haftada 7 gole ulaşan Gomis'in bu başarı grafiğindeki yükselişin sırrı Pieter Jacobs olduğu ortaya çıktı.
İşte başarının perde arkasında bireysel perfomans koçu ve fizyoterapisti Pieter Jacobs.
PEKİ PIETER JACOBS KİMDİR?
Pieter Jacobs Bafetimbi Gomis ile birlikte İstanbul'da yaşıyor. Marsilya'da da Gomis'in koçu olan Jacobs'un tüm masraf ve ücretlerini Fransız golcü tarafından karşılanıyor. Jacobs, Gomis'in beslenmesinden yaşam biçimine kadar her şeyini planlıyor. Gomis'in performansını etkleyen bir diğer durum ise ailesinin de İstanbul'a gelmesi oldu.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:18
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
fbmm alex antrenör de olarak gelse seneye o tribün de boş yer kalmaz bu sene de biraz iyi işler yapsın fener haftaya bjkyi yenersek iyi olur
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Beşiktaş'tan dev adım
Toplam 10
Yorum
BERFİN 2017 model Burhan ALTINTOP !
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
ne farkı yahu " bir farkla " ben senin Fenerbahçe' li olduğuna emin değilim. Aziz ' e sonsuz teşekkür. Ama artık yeter. Bırakmazsa, zorlar bıraktırırlar
Gomis'i parlatan isim: Pieter Jacobs haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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