Gomis gerçeği!
G.Saray forması altında harikalar yaratan Bafetimbi Gomis, Ünal Aysal’ın Galatasaray başkanı olduğu dönemde sarı-kırmızılıların kapısından dönmüş. O dönem transferle ilgilenen Bülent Tulun, arka arkaya gelen iki İtalyan teknik adamı da ikna edemedi. Bunun üzerine Gomis, İngiltere’nin yolunu tuttu.
5 haftada attığı 7 golle Süper Lig'e damgasını vuran Fransız golcünün Galatasaray ile üç yıl önce anlaştığı ancak arka arkaya göreve gelen Mancini ve Prandelli'den veto yediği için gelemediği ortaya çıktı. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Ünal Aysal'ın danışmanlığını yapan Bülent Tulun, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tulun, 2014 yılında yani Gomis 29 yaşındayken Mancini'ye sunduklarını ama İtalyan teknik adamın kabul etmediğini söyledi.
29 YAŞINDA GELECEKTİ
Olympique Lyon'la mukavelesi biten Gomis'in o dönem serbest bir oyuncu olduğunu hatırlatan Tulun, "Mancini gitti sonra Prandelli geldi. Ancak ona da beğendiremedik Gomis'i... Prandelli, Pandev'i istedi. Biz de Dzemaili ile beraber paket halinde Pandev'i aldık. Gomis'i transfer etsek hem bonservis vermeyecektik hem de 29 yaşında Galatasaray formasıyla tanışacaktı" ifadelerini kullandı.
HABER BEKLEDİ
Bafetimbi Gomis'i anlatmaya devam eden Bülent Tulun şöyle devam etti: "Çok beyefendi bir oyuncu... 3 sene önce Galatasaray için iki kez görüştüm. Bizden çok haber bekledi. Fransa doğumlu bir futbolcu... Bu nedenle yaşında da diğer Afrikalılarda olduğu gibi bir şüphe yok. Çünkü genelde Afrikalılar 3-4 sene geç nüfusa yazılabiliyor. Ama Gomis'te bu mümkün değil..."
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:30
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İngiliz devi Cenk'in peşinde
Toplam 7
Yorum
cenk tosun? futbol ne hale geldi bilende konuşuyo bilmeyende. 35 olmuş. 15 e sat satabiliyosan cenki bi avrupa takımına daha da bişey demicem
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Şehrin kralı
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Burak yine gollerini atıyor , işini yapıyor asıl sorun diğerleri ne iş yapıyor.
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 10
Yorum
ELAZIĞFENERİ BU ADAMI SEVİYORUZ... İNŞALLAH BAŞKAN OLUR..
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