 Galatasaray duvarı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Galatasaray duvarı

    Galatasaray duvarı

    Geldi sakatlandı. Ahmet Çalık alındı. Kendisine verilen para tartışıldı. Denayer gelince 'yedek kalır' denildi. Ama Serdar Aziz her hafta biraz daha öne çıkmaya başladı. Kasımpaşa maçında Serdar Aziz 6 uzun pasta 5 isabet sağlarken 57 kısa pasta da 56 isabet sağladı ve tam yüzde 97 pas isabet oranı ile oynadı. Serdar, 7 kez pozisyon uzaklaştırırken Maicon da yüzde 95 pas isabet oranı ile oynadı. Denediği 12 uzun pasın 11'inde de isabet sağladı. Maicon da 5 uzaklaştırma yaptı. Bu arada Gomis'in ikinci golünün asistini yapan Serdar Aziz ise Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk gol katkısını yaptı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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