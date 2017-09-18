Galatasaray duvarı

Geldi sakatlandı. Ahmet Çalık alındı. Kendisine verilen para tartışıldı. Denayer gelince 'yedek kalır' denildi. Ama Serdar Aziz her hafta biraz daha öne çıkmaya başladı. Kasımpaşa maçında Serdar Aziz 6 uzun pasta 5 isabet sağlarken 57 kısa pasta da 56 isabet sağladı ve tam yüzde 97 pas isabet oranı ile oynadı. Serdar, 7 kez pozisyon uzaklaştırırken Maicon da yüzde 95 pas isabet oranı ile oynadı. Denediği 12 uzun pasın 11'inde de isabet sağladı. Maicon da 5 uzaklaştırma yaptı. Bu arada Gomis'in ikinci golünün asistini yapan Serdar Aziz ise Galatasaray formasıyla Süper Lig'deki ilk gol katkısını yaptı.