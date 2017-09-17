Yedek Feghouli

Aslan'ın yeni transferi Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek başladı. Sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta Antalyaspor maçında 88'de oyuna girmişti. Dün de 71'de oyuna alındı.