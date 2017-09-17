Tudor'dan Selçuk yorumu
Tudor, “Gayet iyi şeyler gördüm sahada. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi
Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Kasımpaşa galibiyeti sonrası, "Bugün sahada takım ruhu vardı" dedi. Tudor, "Gayet iyi şeyler gördüm. Gomis için çok mutluyum iki gol attı. Latovlevici içinde kolay değildi. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
SEZONA İYİ BAŞLADIK AMA
Sarı-kırmızılı hoca, şöyle devam etti: Sezona iyi başlangıç yapıldı. Bu bir şey ifade etmiyor ama güven veriyor. Lig uzun bir maraton. İyi başlangıç yapmak kötü yapmaktan iyidir. Bireysel olarak herkes kendi eksiğini getirdiği zaman iyi bir yerlere geliyorsunuz. Ben Selçuk'a çok yakınım. Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Gençler daha çok çalışmalı.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:01
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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