 Tudor'dan Selçuk yorumu – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Tudor'dan Selçuk yorumu

    Tudor'dan Selçuk yorumu

    Tudor, “Gayet iyi şeyler gördüm sahada. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi

    Teknik Direktörü Tudor, galibiyeti sonrası, "Bugün sahada takım ruhu vardı" dedi. Tudor, "Gayet iyi şeyler gördüm. Gomis için çok mutluyum iki gol attı. Latovlevici içinde kolay değildi. Sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Bugün sahada takım ruhu vardı. Bizi iyileştiren bu takım ruhuydu. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

    SEZONA İYİ BAŞLADIK AMA
    Sarı-kırmızılı hoca, şöyle devam etti: Sezona iyi başlangıç yapıldı. Bu bir şey ifade etmiyor ama güven veriyor. Lig uzun bir maraton. İyi başlangıç yapmak kötü yapmaktan iyidir. Bireysel olarak herkes kendi eksiğini getirdiği zaman iyi bir yerlere geliyorsunuz. Ben Selçuk'a çok yakınım. Selçuk herkesten fazla saygıyı hak ediyor. Önemli bir oyuncu. Gençler daha çok çalışmalı.

    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:01
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