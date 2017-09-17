Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyorlar
Galatasaray futbolu ve galibiyetleri taraftarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:29
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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