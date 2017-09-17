 Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyorlar – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyorlar

    Sezar’ın hakkını Sezar’a veriyorlar

    Galatasaray futbolu ve galibiyetleri taraftarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

    Geçen sezon tribünlerinde büyük boşluklar olan sarıkırmızılı takım bu sezon bol gollü maçlarla futbolseverleri coştururken, taraftarları da Sezar'ın hakkını Sezar'a teslik ederek 12. Adam'lık görevini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da takımın futboluna övgüler yağdıran Galatasaraylılar, ezeli rakiplere meydan okuyan tweetler attılar. Sonuç şu Galatasaray kazandıkça taraftarı coşuyor, tribündeki destek de Aslan'ı daha çok ateşliyor.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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