 Serdar’dan müthiş asist – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Serdar’dan müthiş asist

    Serdar’dan müthiş asist
    Gomis'in ikinci golünün asistini yapan isim Serdar Aziz'di. Savunmada neredeyse sıfır hatayla oynayan yıldız stoper, hücuma çıktığı pozisyonda Fransız yıldıza golü hazırladı. 26 yaşındaki futbolcu, ceza sahasına yapılan ortada yere uzanarak kafayla topu Gomis'e çıkardı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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