 Selçuk’a kaptanlık tepkisi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Selçuk’a kaptanlık tepkisi

    Selçuk’a kaptanlık tepkisi

    Antalyaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra Fernando Muslera'dan kaptanlık bandını aldığı için tepki çeken Selçuk İnan dün de taraftarların hedefindeydi.

    Sarı-kırmızılılar, Uruğuaylı file bekçisi sahaya çıktığında 'Büyük kaptan' diye tezahürat yaptı. Taraftarlar, Selçuk İnan sahaya adımını attığında Uruguylı kaleciyi 2. kez tribünlere çağırıp yine 'Büyük kaptan' diye bağırdı. Selçuk ise tribünlere çağrılmadı. ultrAslan hafta içinde bir bildiri ile Selçuk İnan'a tepki göstermişti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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