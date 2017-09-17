Selçuk İnan'a gönderme
Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını aldığı için eleştirilen Selçuk İnan'ı Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadı'nda tribüne çağırmadı.
"BÜYÜK KAPTAN MUSLERA"
Galatasaray taraftarları kaleci Muslera'yı iki kez tribüne çağırıp 'büyük kaptan' tezahüratları yaparak, Selçuk'a kaptanlık göndermesinde bulundular.
TEPKİ SÜRÜYOR
Selçuk geçen hafta Antalya maçında oyuna sonradan girip, Muslera'nın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandını koluna taktığı için taraftarlardan büyük tepki toplamıştı. Galatasaraylı taraftarlar Selçuk'a olan tepkilerini Kasımpaşa maçı öncesinde de gösterdi.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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