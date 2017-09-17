 Özdeş: 3 puanı hak etmedik – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Özdeş: 3 puanı hak etmedik

    Özdeş: 3 puanı hak etmedik
    Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, zor bir maçtan eli boş döndükleri için mutsuz olduklarını dile getirdi. Kazanmayı hak edecek bir oyun ortaya koyamadıkları eleştirisini yapan usta çalıştırıcı, "Buna takılıp kalmayacağız. Haftaya Kayseri ile yine zor bir maçımız var. Bunu telafi etmeye çalışacağız" dedi.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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