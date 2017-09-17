 Mariano’ya tam puan – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    ’ya tam puan

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    Aslan’ın Brezilyalı yıldızı, dün akşamki performansıyla öne çıktı

    Kasımpaşa karşısında öne çıkan isimlerden biri de tartışmasız Mariano'ydu. G.Saray'ın Brezilyalı oyuncusu, sağ bekte başarılı bir performans ortaya koydu. Savunmadaki başarısının yanı sıra hücum organizasyonlarında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, oyunun her iki yönünü de kullandı. Yüksek pas yüzdesiyle oynayan sambacı, sahanın en iyileri arasında yer aldı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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