Latovlevici'den maskeli siftah
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:35
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 25
Yorum
eraycan şimdide gsliler mi bjkye gönderime başladı geçen sene fb bu sene gs ligde hangi takım güçsüz daha lig yeni başladı kim çıkışa geçse bjk olmu
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''Artık kadınlar da futbol konuşuyor''
Toplam 3
Yorum
Bi futbol kalmıştı El atmadığınız
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Garry taraftarı çıldırttı
Toplam 2
Yorum
cimbomlu adam ilk 10 dakikada tam 3 net pozisyona girdi. mükemmel bir futbolcu ve çok memnunuz. rodrigez beklentilerimizin çok üzerinde oynuyor
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