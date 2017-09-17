 Latovlevici'den maskeli siftah – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    'den maskeli siftah

    Latovlevici'den maskeli siftah
    Cimbom'un Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Rumen futbolcu sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, çene ve burun kemiğindeki sakatlık nedeniyle özel bir maskeyle mücadele etti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:35
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