Latovlevici'den maskeli siftah

Cimbom'un Kardemir Karabükspor'dan transfer ettiği Latovlevici, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Rumen futbolcu sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, çene ve burun kemiğindeki sakatlık nedeniyle özel bir maskeyle mücadele etti.