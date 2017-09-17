Kazanmaya alıştık
Tudor, “Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Daha farklı da galip gelebilirdik. Kazanmayı alışkanlık haline getirdik” dedi
TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
Sarı-kırmızılı hoca, şöyle devam etti: "Harcadığımız çok pozisyon var. Daha farklı da bitebilirdi. Biraz daha gol üzerinde çalışmamız gerekiyor. İzleyenlere keyif vermeye de çalışıyoruz. Haftaya Bursa ile önemli bir maça çıkacağız. Hazırlıklar en iyi şekilde devam edecek." Tudor ayrıca stadı dolduran taraftarlara da destekleri için teşekkür etti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:02
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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