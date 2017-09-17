 Kazanmaya alıştık – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Kazanmaya alıştık

    Kazanmaya alıştık

    Tudor, “Hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Daha farklı da galip gelebilirdik. Kazanmayı alışkanlık haline getirdik” dedi

    Geçen hafta berabere biten Antalya maçının ardından galibiyete bu hafta devam eden Galatasaray'da teknik direktör Tudor, kazanmayı alışkanlık haline getirdiklerini söyledi. Hırvat çalıştırıcı, hak ettikleri puanı aldıklarını kaydederek, "Maçın başından itibaren rakibimize baskı kurarak hataya zorladık. Bunun sonucunda golü de bulduk. Artık kazanmayı alışkanlık haline getirdik; buna alışın" dedi.

    TARAFTARLARA TEŞEKKÜR
    Sarı-kırmızılı hoca, şöyle devam etti: "Harcadığımız çok pozisyon var. Daha farklı da bitebilirdi. Biraz daha gol üzerinde çalışmamız gerekiyor. İzleyenlere keyif vermeye de çalışıyoruz. Haftaya Bursa ile önemli bir maça çıkacağız. Hazırlıklar en iyi şekilde devam edecek." Tudor ayrıca stadı dolduran taraftarlara da destekleri için teşekkür etti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:02
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