İgor’dan bir ilk

G.Saray Teknik Direktör Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti. Hırvat hoca, ilk 4 haftada ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakat olan Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Latovlevici'yi sahaya sürdü.