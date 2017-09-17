 İgor’dan bir ilk – Fotomaç – 17 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Eylül 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İgor’dan bir ilk

    İgor’dan bir ilk
    G.Saray Teknik Direktör Tudor, bu sezon ligde ilk kez kadroda değişikliğe gitti. Hırvat hoca, ilk 4 haftada ilk 11'de görevlendirdiği kadrodan bir değişiklik yaptı. Tudor, sakat olan Linnes'in yerine Kasımpaşa karşısında yeni transfer Latovlevici'yi sahaya sürdü.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İgor’dan bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.