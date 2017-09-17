G.Saray’da 13 puan 13 golle geldi
Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanı 13 golle aldı.
Sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanı, rakip fileleri 13 kez havalandırarak aldı. Tudor'un öğrencileri, 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Galatasaray; Kayseri'ye 4, Osmanlıspor'a 3, Sivasspor'a 3, Antalyaspor'a 1 ve son maçta da Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Bu gollerin 7'sini Fransız golcü Bafetimbi Gomis kaydetti.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:29
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Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Toplam 21
Yorum
King Beşiktaşın antalyayı hakemle yendiğini tüm türkiye gördü
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Kartal'da iki önemli eksik!
Toplam 3
Yorum
eraycan fabri adriano mitroviç pepe caner medel lens talisca tolgay babel negrado kesin ilk 11 bu olacak
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Kartal'da iki önemli eksik!
Toplam 3
Yorum
eraycan tiba tolgay ve medel 3lüsünü denemekte fayda var iyi oldu 3 kulvarda her oyuncu hazır tutulmalı konya tehlikeli takım dikkat şart
G.Saray’da 13 puan 13 golle geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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