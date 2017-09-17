 G.Saray’da 13 puan 13 golle geldi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    G.Saray’da 13 puan 13 golle geldi

    G.Saray’da 13 puan 13 golle geldi

    , Süper Lig’de geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanı 13 golle aldı.

    Sezonu yaptığı transferler ve oynadığı oyunla iddialı giren , Süper Lig'in ilk 5 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Aslan, toplandığı 13 puanla şu anda zirve yarışında maç kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 haftada 4 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanı, rakip fileleri 13 kez havalandırarak aldı. Tudor'un öğrencileri, 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Galatasaray; Kayseri'ye 4, Osmanlıspor'a 3, Sivasspor'a 3, Antalyaspor'a 1 ve son maçta da Kasımpaşa'ya 2 gol attı. Bu gollerin 7'sini Fransız golcü Bafetimbi Gomis kaydetti.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:29
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