 Garry taraftarı çıldırttı – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Garry taraftarı çıldırttı

    Garry taraftarı çıldırttı
    Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Garry Rodrigues, taraftarları çıldırttı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu özellikle karşılaşmanın ilk yarısında buluştuğu tüm topları ezdi ya da pas hataları ile atakları durdurdu. İyi niyetli olarak çalışsa da futbolu idare etti. Sarıkırmızılı oyuncu, maç sonrası "Güzel bir zafer kazandık" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:26
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