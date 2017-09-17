Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Özyalçın, "Kasımpaşa hafif bir takım değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz ile 2-2 berabere kalmıştı" diye konuşarak Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı anımsattı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Özyalçın, "Kasımpaşa hafif bir takım değil. Şampiyonluk için oynadığımız bir rakibimiz ile 2-2 berabere kalmıştı." dedi.
Geçen hafta Antalyaspor ile berabere kaldıkları maça da değinen Özyalçın, "Milli maç araları bize yaramıyor. Oyuncularımızın büyük çoğunluğu milli takımlarında oynuyorlar. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki maçından memnun değilim ve maçta iyi değildi. Bu bir maraton, 5 haftası bitti. Umarım 12. hafta sonunda rahat rahat konuşuruz, güzel haberlerimiz olur diye tahmin ediyorum. Fikstür 12. haftayı tehlikeli gösteriyor." diye konuştu.
Cengiz Özyalçın, attığı iki golle galibiyeti getiren Bafetimbi Gomis ile ilgili olarak da "Gomis'in golcülüğü belli, müthiş kuvvetli ve fırsatçı bir oyuncu. Bu sene güzel işler yapacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır da "Kazanma odaklı oyundan çok memnunum. Taraftar da çok memnun. İnşallah bu şekilde oyunumuz devam edecek. Hedefimiz şampiyonluk." değerlendirmesinde bulundu.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 08:37
-
Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
-
Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
-
Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
Galatasaraylı yöneticiden işte o sözler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.