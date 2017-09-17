 Fernando yine demir gibi – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Fernando yine demir gibi

    Fernando yine demir gibi
    Sarı-kırmızılı takımını orta sahadaki yeni ismi Fernando, yine tam puan aldı. Kasımpaşa ataklarında adeta duvar ören Brezilyalı futbolcu, tüm topları karşılarken, arkadaşlarını da adam paylaşımı konusunda uyardı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 5 maçına da ilk 11'de başlayıp hepsinde 90 dakika sahada kaldı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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