Fernando yine demir gibi

Sarı-kırmızılı takımını orta sahadaki yeni ismi Fernando, yine tam puan aldı. Kasımpaşa ataklarında adeta duvar ören Brezilyalı futbolcu, tüm topları karşılarken, arkadaşlarını da adam paylaşımı konusunda uyardı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 5 maçına da ilk 11'de başlayıp hepsinde 90 dakika sahada kaldı.