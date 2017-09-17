Feghouli ısınıyor
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:53
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Son karar tek forvet
Toplam 1
Yorum
ddedde Yapılanma ve sistemin başta olmayınca transferlerde rast gele olursa ne sistem olur nede güzel oyun.böyle bocalayıp durursun.
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Diego fırtına gibi
Toplam 2
Yorum
c.suat bu adam pereira'nın sisteminde orta sahada yalnız kaldı ve sorumluluk almayanların arasında başarısız göründü.kalsaydı bugün konuşuluyordu.
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Mehmet Topal şoku!
Toplam 1
Yorum
ALEX10 KEŞKE DESOUZA VE OZAN DA SAKATLANSA DA ÖNLİBEROSUZ OYNASAK.BELKİ 2 FORVETE GEÇMEK ZORUNDA KALIRIZ.ESKİDEN 2 FORVET VARDI DAHA ÇOK GOL VARDI
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