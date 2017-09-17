 Feghouli ısınıyor – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    ısınıyor

    Feghouli ısınıyor
    Aslan'ın yeni transferi Feghouli, Kasımpaşa maçına da yedek başladı. Sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında görev alamayan Cezayirli futbolcu, geçen hafta Antalyaspor maçında 88'de oyuna girmişti. Dün de 71'de oyuna alındı.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:53
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