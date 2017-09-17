 Aslan parçası – Fotomaç – 17 Eylül 2017
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    17 Eylül 2017, Pazar
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    Aslan parçası

    Aslan parçası

    , dün akşam da görevini başarıyla tamamladı, G.Saray’a zaferi getiren golleri attı. Ligde çıktığı 5. maçta 2 kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki forvet, toplamda 7. gol sevincini yaşadı

    Galatasaray'ın gol silahı , rakip kalecilerin kabusu olmaya devam ediyor. Kasımpaşa karşısında 11'deki yerini alan sarı-kırmızılıların yıldızı, dün akşam da işbaşındaydı. Mücadelenin 44. dakikasında müthiş bir gole imza atan 32 yaşındaki forvet, 79'da da skoru belirleyen adam oldu. Bu sezon Süper Lig'de oynadıkları 5 maçta da sahaya çıkan Gomis, tam 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı, krallıkta da zirvedeki yerini korudu.

    BU GOLLER TAKIMIN!
    Gollerinin yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Gomis, Kasımpaşa savunmasına zor anlar yaşattı. Arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan yıldız futbolcu, maçın ardından bir hayli mutluydu. Kendisine alan yaratmakta zorlandığını belirten yıldız futbolcu, "Golü atarken soğukkanlı olmam gerekiyordu. Kaleciyi ve defansı geçtim ama bu sadece Gomis'in değil takımın golüydü ve önemli olan takımın kazanmasıydı" diye konuştu.
    1. 17 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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