Aslan parçası
Bafetimbi Gomis, dün akşam da görevini başarıyla tamamladı, G.Saray’a zaferi getiren golleri attı. Ligde çıktığı 5. maçta 2 kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki forvet, toplamda 7. gol sevincini yaşadı
BU GOLLER TAKIMIN!
Gollerinin yanı sıra sahada basmadık yer bırakmayan Gomis, Kasımpaşa savunmasına zor anlar yaşattı. Arkadaşlarına pozisyon da hazırlayan yıldız futbolcu, maçın ardından bir hayli mutluydu. Kendisine alan yaratmakta zorlandığını belirten yıldız futbolcu, "Golü atarken soğukkanlı olmam gerekiyordu. Kaleciyi ve defansı geçtim ama bu sadece Gomis'in değil takımın golüydü ve önemli olan takımın kazanmasıydı" diye konuştu.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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