Aslan kral
Galatasaray, yine müthiş oynadığı maçta Kasımpaşa’yı ‘Kral golcüsü’ Gomis’le darmadağın etti. 42 bin taraftarı önünde rakibini futbol olarak ezen Galatasaray, durdurulamaz forveti Gomis’in iki golüyle 3 puana uzanıp, zirvedeki yerini sağlama aldı. 5 maçta da fileleri sarsan GOLmis, 7 gole ulaştı
G.Saray, vitesi ikinci yarıda da düşürmedi, 42 bin taraftarının itici gücüyle saldırmaya devam etti; 79'da süper forveti Gomis'le farkı 2'ye taşıdı. Belhanda, nefis ortasıyla bu gole de katkıda bulunurken, asisti ise kafayla Serdar Aziz yaptı. 5 maçta da fileleri havalandırmayı başaran Gomis, toplamda 7 gole ulaştı. Zirveyi sağlama alan Aslan, bu galibiyetle şampiyonluğa ne kadar inandığını bir kez daha gösterdi.
2000 RUHU
Süper Lig'in lideri G.Saray dün muhteşem taraftarının önünde coşkulu oynayarak Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Sarı-kırmızılı takıma 3 puanı getiren golleri 44. ve 79. dakikada Gomis attı. 13 puana yükselen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Kupası'nı kazandığı 200 yılındaki gibi rakiplerine şans tanımıyor ve emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor. Aslan, coşkulu futboluyla taraftarını mest ediyor. İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17'sini G.Saray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Cimbom'un 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta G.Saray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.
AGRESİF TEMPOLU FUTBOL MEST ETTİ
Hamzaoğlu'nun Akhisar'ını andıran Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'sı maç boyunca etkisiz kaldı. Tudor'un Östersunds faciası sonrası "Mükemmel bir takım göreceksiniz" dediği G.Saray ilk 5 haftada topladığı 13 puandan çok oynadığı agresif-tempolu futbolla taraftarını mutlu etti.
100. GALİBİYET
15 Ocak 2011 tarihinde hizmete giren Türk Telekom Stadyumu, Kasımpaşa maçında dalya dedi. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadyumu'ndan sonra maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçından alınan galibiyetle Türk Telekom Stadyumu'ndaki 100. galibiyetini görmüş oldu.
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:18
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
gs Aman oymuş buymuş tartışma sürer gider 16 . hafta beşiktaş maçı görürüz işte neyin ne olduğunu.
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Galatasaraylı yöneticiden Beşiktaş'a gönderme
Toplam 17
Yorum
karakartal HALİS VE CÜNEYT YANINDAYSA KORKMA YÜRÜÜÜÜÜÜ
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Dönüşlerde artık kaybetmiyor
Toplam 12
Yorum
şampıyon beşiktas gs 2 yıldır avrupada yok fener 9 yıldır yok avrupada bu nasıl buyukluk:))
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