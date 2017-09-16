 Veysel Sarı'dan Igor Tudor'a tepki! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Veysel Sarı'dan Igor Tudor'a tepki!

    Veysel Sarı'dan Igor Tudor'a tepki!

    Kasımpaşalı futbolcu Veysel Sarı, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile sözlü bir tartışma yaşadı.

    Bafetimbi Gomis'in krampon darbesiyle yüzünden yaralanan tercrübeli futbolcu için sağlı ekipleri saha içinde müdahalede bulundu. Tedavinin uzun süremesi sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun tepki gösterdiler.

    Tedavisi bitince kenara gelen Veysel Sarı, Igor Tudor'un tepkisi sonrasında eliyle 'sus' işareti yaparak 'shut up' (çeneni kapa) ifadesini kullandı.

    Veysel Sarı ise kendisine vakit geçirdiği gerekçesi ile tepki gösteren Tudor'a formasındaki kan lekelerini gösterdi. Tudor ise kan lekelerini görünce Veysel'den özür diledi

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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