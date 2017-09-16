TT Stadı'nda gerilim
Galatasaray-Kasımpaşa maçının ikinci yarısında yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.
Mücadelenin ikinci yarısında iki ekibin yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. 75. dakikada Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman ile Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş kenarda tartıştı. Tartışma büyümeden, yatıştırıldı. Cüneyt Çakır, iki hocayı da uyardı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:00
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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