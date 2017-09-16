 TT Stadı'nda gerilim – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    TT Stadı'nda gerilim

    TT Stadı'nda gerilim

    - maçının ikinci yarısında yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı.

    ile , Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray Gomis'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

    Mücadelenin ikinci yarısında iki ekibin yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. 75. dakikada Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman ile Kasımpaşa'nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş kenarda tartıştı. Tartışma büyümeden, yatıştırıldı. Cüneyt Çakır, iki hocayı da uyardı.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:00
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