Süper Lig'in eski ekibine şok
2014-15 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, 3. ligdeki Van Belediyespor maçına maddi imkansızlık sebebiyle gidemedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig, 2'inci grupta bu akşam oynanması gereken Van Büyükşehir Belediyespor - Kayseri Erciyesspor mücadelesi, konuk takım futbolcularının maddi imkansızlar nedeniyle kente gelememesi nedeniyle oynanmadı.
Maç saatinde ev sahibi Van Büyükşehir Belediyespor'un futbolcuları ve hakemler bir süre sahada rakip takımın maça çıkmasını bekledi. Rakip takımın maça çıkmaması üzerine futbolcular seremoni yaptı. Seremoni sonrası hakemler, TFF gözlemcisi ile yapılan istişarenin ardından Van Atatürk Şehir Stadı'ndan ayrıldı. Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ise, maç eksiğini kapatmak için stadyumda antrenman yaptı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, maçın oynanmamasının kendilerine zarar verdiğini ve üzücü bir olay olduğunu belirterek şöyle konuştu;
"Saat 19.00'da oynamamız gereken maç, maalesef rakip takım Kayseri Erciyesspor'un gelmemesi nedeniyle oynanmadı. Biz, bu maçın oynanmasını istiyorduk. Bu durum bizim için bir dezavantaj oldu. Maalesef takım gelmedi. Biz gerçekten üzgünüz. Bu maçın seyircimiz önünde oynanmasını istiyorduk. Takımımızın da maç eksiğini gidermek istiyorduk. Aldığımız duyumlara göre rakip takım maddi imkansızlıklar nedeniyle maça gelememiş. Kayseri Erciyesspor gibi bir takımın bu liglere katılmaması üzücüdür. Böyle bir durum bu haftaya mı has, diğer haftalara da mı sarkacak bilmiyoruz. Ama bizim için üzücü oldu. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ben aldığım duyumdan sonra telefonla başkanlarını iki üç kez aradım cevap alamadım. 1. Lig'de oynayan bir takımın bu duruma düşmesi üzücüdür."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:21
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
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kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
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GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
Süper Lig'in eski ekibine şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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