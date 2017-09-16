 Sneijder hedefte – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sneijder hedefte

    Sneijder hedefte
    Yönetimin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Wesley Sneijder, Nice'te eleştiri oklarının hedefinde... Hollandalı yıldız, yeni takımında görev yaptığı 3 maçta gol ve asist üretemezken, Nice bu 3 maçın 2'sini kaybetti. Wesley'siz 2 maçta Monaco'nun 4-0, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Waragem'in 5-1 mağlup edilmesi, Sneijder'in ilk 11'de yerinin olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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