 Selçuk İnan'a gönderme – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'a gönderme

    Selçuk İnan'a gönderme

    taraftarı, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında oyuna girdikten sonra 'dan kaptanlık pazubandını aldığı için eleştirilen 'ı Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadı'nda tribüne çağırmadı.

    Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa maçı öncesi 'ı protesto etti. Türk Telekom Stadı'nda ısınmaya çıkan oyuncuları tribünlere davet eden Sarı Kırmızılı taraftarlar Selçuk İnan'ı tribüne çağırmadı.

    "BÜYÜK KAPTAN MUSLERA"
    taraftarları kaleci 'yı iki kez tribüne çağırıp 'büyük kaptan' tezahüratları yaparak, Selçuk'a kaptanlık göndermesinde bulundular.

    TEPKİ SÜRÜYOR
    Selçuk geçen hafta Antalya maçında oyuna sonradan girip, Muslera'nın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandını koluna taktığı için taraftarlardan büyük tepki toplamıştı. Galatasaraylı taraftarlar Selçuk'a olan tepkilerini Kasımpaşa maçı öncesinde de gösterdi.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk İnan'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.