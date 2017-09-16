Selçuk İnan'a gönderme
Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında oyuna girdikten sonra Muslera'dan kaptanlık pazubandını aldığı için eleştirilen Selçuk İnan'ı Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadı'nda tribüne çağırmadı.
"BÜYÜK KAPTAN MUSLERA"
Galatasaray taraftarları kaleci Muslera'yı iki kez tribüne çağırıp 'büyük kaptan' tezahüratları yaparak, Selçuk'a kaptanlık göndermesinde bulundular.
TEPKİ SÜRÜYOR
Selçuk geçen hafta Antalya maçında oyuna sonradan girip, Muslera'nın kendisine uzattığı kaptanlık pazubandını koluna taktığı için taraftarlardan büyük tepki toplamıştı. Galatasaraylı taraftarlar Selçuk'a olan tepkilerini Kasımpaşa maçı öncesinde de gösterdi.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:41
-
Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
-
Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
-
Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
Selçuk İnan'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.