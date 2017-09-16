"Sadece Bafe'nin golleri değil"
Kasımpaşa karşısında attığı 2 gol ile ligde 5. maçında 7 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.
Fransız golcünün açıklamaları şöyle;
"Kasımpaşa zor bir takımdı. Kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu. Soğukkanlılığımı korudum. Topu kaleye atarken de kaleci ve defansı geçtim. Bunu için çok mutluyum. Ancak bu sadece Bafe'nin değil, takımın golü.
Gol atmış olmaktan mutluyum. Ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. Antalyaspor maçı sonrası kazanmamız iyi oldu. Evimizde kazanmamız da mutluluk yarattı. Taraftarların önünde de böyle bir sevinci yaşamak gurur vericiydi.
Beni buraya Cenk Ergün getirdi. Adaptasyon sürecimde bana yardımcı oldu ve gücen verdi. Burada olmamı sağlayan o. Konuştuğumuz şeyler aramızda kalması gereken şeyler. Ama o bana güvendiği için buradayım."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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