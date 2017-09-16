"Sadece Bafe'nin golleri değil"

Fransız golcünün açıklamaları şöyle;



"Kasımpaşa zor bir takımdı. Kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu. Soğukkanlılığımı korudum. Topu kaleye atarken de kaleci ve defansı geçtim. Bunu için çok mutluyum. Ancak bu sadece Bafe'nin değil, takımın golü.



Gol atmış olmaktan mutluyum. Ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. Antalyaspor maçı sonrası kazanmamız iyi oldu. Evimizde kazanmamız da mutluluk yarattı. Taraftarların önünde de böyle bir sevinci yaşamak gurur vericiydi.



Beni buraya Cenk Ergün getirdi. Adaptasyon sürecimde bana yardımcı oldu ve gücen verdi. Burada olmamı sağlayan o. Konuştuğumuz şeyler aramızda kalması gereken şeyler. Ama o bana güvendiği için buradayım."

