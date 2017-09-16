 "Sadece Bafe'nin golleri değil" – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    "Sadece Bafe'nin golleri değil"

    "Sadece Bafe'nin golleri değil"

    Kasımpaşa karşısında attığı 2 gol ile ligde 5. maçında 7 gole ulaşan Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

    Fransız golcünün açıklamaları şöyle;

    "Kasımpaşa zor bir takımdı. Kendime alan yaratmakta zorlandım. Konsantre olmam gerekiyordu. Soğukkanlılığımı korudum. Topu kaleye atarken de kaleci ve defansı geçtim. Bunu için çok mutluyum. Ancak bu sadece Bafe'nin değil, takımın golü.

    Gol atmış olmaktan mutluyum. Ama önemli olan Galatasaray'ın kazanması. Antalyaspor maçı sonrası kazanmamız iyi oldu. Evimizde kazanmamız da mutluluk yarattı. Taraftarların önünde de böyle bir sevinci yaşamak gurur vericiydi.

    Beni buraya Cenk Ergün getirdi. Adaptasyon sürecimde bana yardımcı oldu ve gücen verdi. Burada olmamı sağlayan o. Konuştuğumuz şeyler aramızda kalması gereken şeyler. Ama o bana güvendiği için buradayım."

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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