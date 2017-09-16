 Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma! – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma!

    Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma!

    Olağanüstü Divan’da başkan Özbek’i eleştirip, yöneticiler Narman ve Aslan’la tartışan eski yöneticiye şok ceza

    Galatasaray'da geçtiğimiz ay yapılan olağanüstü divan kurulu sonrası disiplin kuruluna sevk edilen eski yönetici 'na 1 yıl kulüpten uzaklaştırma cezası geldiği öğrenildi. Nazifoğlu toplantıda kürsüde başkan Dursun Özbek'i eleştirdiği sırada yönetim kurulu üyeleri Alper Narman ve Burcin Aslan ile tartışmış, karşılıklı sözlü saldırılar sonrası divan başkanı 10 dakika ara vermişti.

    Divan üyelerinin başvurusu ile disiplin kuruluna sevk edilen Levent Nazifoğlu ve 14 arkadaşı geçtiğimiz hafta sözlü savunma yaptılar. Disiplin kurulunun, Levent Nazifoğlu'na 1 yıl ceza verdiği belirlendi. Yönetim salı günkü toplantıda cezayı onaylarsa Nazifoğlu 1 yıl boyunca Galatasaray'da hiçbir toplantıya katılamayacak. Cezanın onaylanması halinde Levent Nazifoğlu'nun da Alper Narman ve Burçin Aslan'ın da ceza alması için disiplin kuruluna başvuracağı belirtiliyor.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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