Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma!
Olağanüstü Divan’da başkan Özbek’i eleştirip, yöneticiler Narman ve Aslan’la tartışan eski yöneticiye şok ceza
Divan üyelerinin başvurusu ile disiplin kuruluna sevk edilen Levent Nazifoğlu ve 14 arkadaşı geçtiğimiz hafta sözlü savunma yaptılar. Disiplin kurulunun, Levent Nazifoğlu'na 1 yıl ceza verdiği belirlendi. Yönetim salı günkü toplantıda cezayı onaylarsa Nazifoğlu 1 yıl boyunca Galatasaray'da hiçbir toplantıya katılamayacak. Cezanın onaylanması halinde Levent Nazifoğlu'nun da Alper Narman ve Burçin Aslan'ın da ceza alması için disiplin kuruluna başvuracağı belirtiliyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:48
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
Nazifoğlu’na 1 yıl uzaklaştırma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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