 Mariano'dan galibiyet yorumu – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    'dan galibiyet yorumu

    <a href="/index/mariano?id=e26cb219-8502-4a44-8b1d-93ba9d41064c" class="" rel="tag">Mariano</a>'dan galibiyet yorumu

    Galatasaraylı futbolcu , Kasımpaşa'yı 2 - 0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maksimum şekilde yardımlaşıyoruz" dedi.

    Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan , şunları söyledi;
    "Garry Rodrigues ve Tolga çok önemli ve kaliteli oyuncular. Bana her zaman yardımcı olan oyuncular. Takımın en önemli özelliği bir birine maksimum şekilde yardım ediyor olması.

    Takım için gol yememek çok önemli bir unsur. Defans oyuncuları için de ayrı bir mutluluk. Her zaman takım birbirine yardımcı oluyor. Defansı iyi yaptığımız sürece ileride çok kaliteli oyuncular var. Onların başında da Gomis geliyor. Gomis, fırsatını yakaladığı yakaladığı zaman birçoğunu gole çeviriyor. Bizim iyi defans yapıp topu ilerideki kaliteli ayaklara aktarmamız gerekiyor."

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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