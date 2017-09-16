Mariano'dan galibiyet yorumu
Galatasaraylı futbolcu Mariano, Kasımpaşa'yı 2 - 0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maksimum şekilde yardımlaşıyoruz" dedi.
Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Mariano, şunları söyledi;
"Garry Rodrigues ve Tolga çok önemli ve kaliteli oyuncular. Bana her zaman yardımcı olan oyuncular. Takımın en önemli özelliği bir birine maksimum şekilde yardım ediyor olması.
Takım için gol yememek çok önemli bir unsur. Defans oyuncuları için de ayrı bir mutluluk. Her zaman takım birbirine yardımcı oluyor. Defansı iyi yaptığımız sürece ileride çok kaliteli oyuncular var. Onların başında da Gomis geliyor. Gomis, fırsatını yakaladığı yakaladığı zaman birçoğunu gole çeviriyor. Bizim iyi defans yapıp topu ilerideki kaliteli ayaklara aktarmamız gerekiyor."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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