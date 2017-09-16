 Kenan ve Kaan da listede – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kenan ve Kaan da listede

    Kenan ve Kaan da listede

    Sarı-kırmızılı ekibin listesinde Kenan Karaman ve Kaan Ayhan da yer alıyor. 23 yaşındaki Karaman, Hannover 96'da oynuyor. Kanatlarda ve forvet arkası forma giyiyor. F. Düsseldorf'lu 22 yaşındaki Kaan da stoper ve sağ bek oynuyor. Sözleşmeleri bitecek iki isim de Aslan'ın takibinde...

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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