Kenan ve Kaan da listede
Sarı-kırmızılı ekibin listesinde Kenan Karaman ve Kaan Ayhan da yer alıyor. 23 yaşındaki Karaman, Hannover 96'da oynuyor. Kanatlarda ve forvet arkası forma giyiyor. F. Düsseldorf'lu 22 yaşındaki Kaan da stoper ve sağ bek oynuyor. Sözleşmeleri bitecek iki isim de Aslan'ın takibinde...
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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