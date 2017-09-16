Kemal Özdeş'ten itiraf
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.
Kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen Özdeş, "Bu statta oynamak çok zor, Galatasaray buradaki iki maçında ilk 30 dakika çok büyük baskı yaptı. Bir benzeri de bugün yaşandı ama biz ortayı kapattık, Galatasaray'ı başka bir oyuna yönlendirdik. Top rakipteyken iyi oynadık ancak topa önde sahip olmamız gerekiyordu. Kazandığımız toplarda kontrayı deneyince bu bizim enerjimizi aldı. Çok pozisyon vermedik ama çok baskı yedik" diye konuştu.
"EN EMNİYETSİZ OYNADIĞIMIZ ANDA GOLÜ YEDİK"
En emniyetsiz oynadıkları anda yaptıkları bir top kaybının gole sebep olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Devre biterken 1-0 geriye düştük. Galatasaray'ın ikinci yarıda ilk yarıların aksine topu rakibine verdiğini gördük. 79'da yediğimiz gol, tüm şansımızı ortadan kaldırdı. Ofansif olarak yorulan oyuncularımız, taktiksel değişiklik imkanımızı elden aldı. Önümüzde Kayserispor maçı var, ona hazırlanacağız" dedi.
"BUGÜN HAKEMLİK BİR ŞEY YOKTU"
Ayhan Akman'la yaşadığı olay ve maçın hakemi Cüneyt Çakır hakkında da konuşan Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayhan hocayla bir tartışma yaşamadık. Sadece kısa bir diyalog geçti aramızda onu da maç sonrası hallettik. Hakemin takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandığına katılmıyorum, hakemlik bir şey yoktu bugün. Bazen böyle ambiyanslarda bu ortamın büyüsüne kapılabiliyorsunuz, fauller biraz daha oraya çalınıyor. Ama bugün hakemlik bir şey yoktu. Galatasaray'ın baskısını kırdık ama önde top tutamadık. Belki de oyuna tutunabilirdik. Gomis çok etkili bir forvet, o ne kadar kaleden uzak olursa etkinliği o kadar azalır. Galatasaray gibi baskılı bir takıma karşı böyle bir savunma yapıyorsanız, bu riski alırsınız. Orada yaptığımız bir hata gole mal oldu. Böyle kalitede bir golcü, bu tip hataları affetmez."
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:59
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
FUTBOL USA SNEIJDER GITMEDEN FORMASINI BELHANDA'YAVERDI DURSUN , SNEIJDER BELHANDA'NIN TAKIMINDA GOL ATIYO ATTIRIYO,MALIYETI SIFIR. BELHANDA SAHADA YOK
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Mehmet sabırsız
Toplam 2
Yorum
Hahahaha Hazırlık maçında attığın goller gerçek Juventus değil ikinci lig Bükreş Juventus ona göre bole demeçte önce bisiler yap sahada hep boş laf
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 33
Yorum
gs sırf beşiktaşlılar takip ediyor bizim sayfaları bakıyorum gsliden çok beşiktaşlı var burda cok seviyorlar takımımızı
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