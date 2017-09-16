 Karnavala buyrun – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Karnavala buyrun

    Karnavala buyrun

    Kasımpaşa maçının satışa çıkan biletlerinin tamamına yakını tükendi. Kombineler ile bu akşam tribünlerde 50 bin taraftara ulaşılması hedefleniyor. ultrAslan ve diğer hesaplar, sosyal medyadan 'destek' çağrılarına devam ederken, kombine devir sistemi de kulüp tarafından yönetiliyor. Maça gelmeyeceklerin kombinelerini devretmesi halinde Konya maçındaki 44 bin seyirci sayısının aşılması ve yeni sezon rekorunun kırılması bekleniyor.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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