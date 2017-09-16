Karnavala buyrun
Kasımpaşa maçının satışa çıkan biletlerinin tamamına yakını tükendi. Kombineler ile bu akşam tribünlerde 50 bin taraftara ulaşılması hedefleniyor. ultrAslan ve diğer hesaplar, sosyal medyadan 'destek' çağrılarına devam ederken, kombine devir sistemi de kulüp tarafından yönetiliyor. Maça gelmeyeceklerin kombinelerini devretmesi halinde Konya maçındaki 44 bin seyirci sayısının aşılması ve yeni sezon rekorunun kırılması bekleniyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:12
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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