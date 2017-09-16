 Kaptan'a dev destek – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Kaptan'a dev destek

    Kaptan'a dev destek

    , takım ruhunu için ortaya koyacak, arkadaşlarının yalnız olmadığını haykıracak.

    Galatasaraylı futbolcular, kaptanları 'a gelen eleştirilere hep birlikte karşı gelme kararı aldı, tüm sarı-kırmızılılar emektar futbolcu etrafında kenetlendi.

    Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.

    Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek.

    Böylece tribünlere ve kamuoyuna, "Biz bir ekibiz" mesajı verilecek. Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, "Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz" yorumunu yaptı.

    TARAFTAR DESTEĞİ
    Bugün 50 bin civarında seyircinin beklendiği maçta bir taraftan da gözler Selçuk İnan ile tribünler arasında yaşanacak diyalogda olacak. Sarı-kırmızılı taraftarın da saha içindeki bütünleşmeye katkı vermesi bekleniyor.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:30
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