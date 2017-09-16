Kaptan'a dev destek
Galatasaray, takım ruhunu Selçuk İnan için ortaya koyacak, arkadaşlarının yalnız olmadığını haykıracak.
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Antalyaspor maçından sonra hedef isim haline gelen ve ultrAslan taraftar grubunun yayınladığı bildiri ile takımda görmek istenmediği dile getirilen futbolcuya teknik direktör Igor Tudor ve yönetimden sonra takım arkadaşları da sahip çıktı.
Türk Telekom Stadı'nda yine aynı grubun tepki göstermesi beklenen Selçuk İnan'ı arkadaşları yalnız bırakmayacak. Böyle bir tablo halinde Selçuk'un yanında yer alma kararı alan bütün futbolcular, atılan gollerden sonra kaptanlarıyla beraber sevinecek.
Böylece tribünlere ve kamuoyuna, "Biz bir ekibiz" mesajı verilecek. Tartışmanın bir an önce sona ermesinin gerektiğine dikkat çeken kulüp yetkilileri, "Gereksiz yere ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Şu an bu tartışmaların zamanı değil. Bundan sadece Galatasaray zarar görür. Kendi kendimize sorun çıkarıyoruz" yorumunu yaptı.
TARAFTAR DESTEĞİ
Bugün 50 bin civarında seyircinin beklendiği maçta bir taraftan da gözler Selçuk İnan ile tribünler arasında yaşanacak diyalogda olacak. Sarı-kırmızılı taraftarın da saha içindeki bütünleşmeye katkı vermesi bekleniyor.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Toplam 2
Yorum
Uyanik Heryere reklam yapmak ancak bizim baskanin vizyonudur. Nerde basari car, hemen atlar. Git memleketin sorunlarin coz. Findik hala ayni
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Galatasaray'a Nigel de Jong müjdesi!
Toplam 5
Yorum
hayırlısıyla şu asamoah haberini de duysak da rahatlasak.bir de ndiaye yerine iyi bir 8 numara bulmak lazım. selçukla olmaz bu iş
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 52
Yorum
İsim Düşüşe bak .d gelmez ama gelirse kariyerinin dibi demek
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