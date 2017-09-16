Hannibal
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Latovlevici, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya maskeyle çıktı. Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Rumen futbolcunun maskesi için ilginç bir benzetme geldi.
Karabükspor forması giydiği dönemde idmanda sakatlanan ve yüzünde kırıklar olduğu için maske kullanan Latovlevici için Güntekin Onay ve Tümer Metin'den ilginç benzetmeler geldi.
Güntekin Onay, 'Latovlevici'nin maskesi Hannibal Lecter gibi. Oyununa etki eder mi acaba, çok kapalı bir maske gibi. Latovlevici'nin maskesinde burun kısmı kapalı gibi' ifadelerini kullandı.
Tümer Meti ise, 'Latovlevici'nin maskesi biraz Kuzuların Sessizliği andırıyor. Futbolcular zaten maçta burunlarından nefes almıyor' şeklinde konuştu.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:32
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Kritik maç öncesi şok sakatlık
Toplam 1
Yorum
Sami Tekinoglu Ugurcan Cakir 3 genc olarak kazanilmali. Donnaruma. Ederson. Leno. Areola gibi, Türk futboluna bide bir kaleci daha yetistirelim ..
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Menajerlerin iştahı kabardı
Toplam 4
Yorum
kartal atibanın yerine medel geldi. defansa vida gelecek. ocakta abubakar gelirse şaşırmayın. negredo abubakar = uefa şampiyonluğu
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Orman’dan örnek hareket
Toplam 2
Yorum
GS bu adamın değerini sadece Beşiktaşlılar değil tüm Türkiye olarak bilmeli ve desteklemeliyiz.
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