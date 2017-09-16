Karabükspor forması giydiği dönemde idmanda sakatlanan ve yüzünde kırıklar olduğu için maske kullanan Latovlevici için Güntekin Onay ve Tümer Metin'den ilginç benzetmeler geldi.

Güntekin Onay, 'Latovlevici'nin maskesi Hannibal Lecter gibi. Oyununa etki eder mi acaba, çok kapalı bir maske gibi. Latovlevici'nin maskesinde burun kısmı kapalı gibi' ifadelerini kullandı.

Tümer Meti ise, 'Latovlevici'nin maskesi biraz Kuzuların Sessizliği andırıyor. Futbolcular zaten maçta burunlarından nefes almıyor' şeklinde konuştu.