 Hannibal – Fotomaç – 16 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hannibal

    Hannibal

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Latovlevici, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmaya maskeyle çıktı. Ünlü yorumcu Güntekin Onay'dan Rumen futbolcunun maskesi için ilginç bir benzetme geldi.

    Karabükspor forması giydiği dönemde idmanda sakatlanan ve yüzünde kırıklar olduğu için maske kullanan Latovlevici için Güntekin Onay ve Tümer Metin'den ilginç benzetmeler geldi.

    Güntekin Onay, 'Latovlevici'nin maskesi Hannibal Lecter gibi. Oyununa etki eder mi acaba, çok kapalı bir maske gibi. Latovlevici'nin maskesinde burun kısmı kapalı gibi' ifadelerini kullandı.

    Tümer Meti ise, 'Latovlevici'nin maskesi biraz Kuzuların Sessizliği andırıyor. Futbolcular zaten maçta burunlarından nefes almıyor' şeklinde konuştu.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:32
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hannibal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.