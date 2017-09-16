Gözler kral Gomis’te

Swansea City'den transfer edilen Bafetimbi Gomis, G.Saray'ın yine en büyük kozu olacak. Fransız forvet, ilk 4 haftada 5 kez fileleri havalandırarak taraftarın gönlünü fethetti. 3 asist yapan Rodrigues ile Belhanda ve sürpriz golcü Tolga da Gomis'e destek olacaklar.