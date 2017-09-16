 Gözler kral Gomis’te – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Gözler kral Gomis’te

    Gözler kral Gomis’te

    Swansea City'den transfer edilen Bafetimbi Gomis, G.Saray'ın yine en büyük kozu olacak. Fransız forvet, ilk 4 haftada 5 kez fileleri havalandırarak taraftarın gönlünü fethetti. 3 asist yapan Rodrigues ile Belhanda ve sürpriz golcü Tolga da Gomis'e destek olacaklar.

    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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